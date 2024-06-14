Конгресс ISU признал сальто разрешенным элементом

НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU), который проходит с 10 по 14 июня в Лас-Вегасе (США, штат Невада), принял предложение о признании сальто разрешенным элементом в фигурном катании.

Ранее за исполнение сальто в программе фигурист получал два балла штрафа. Изменение вступит в силу начиная со следующего сезона.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240189&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.