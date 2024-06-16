21:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2025 года пройдет в Таллине

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Столица Эстонии Таллин примет чемпионат Европы по фигурному катанию 2025 года, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2025 года пройдет в Таллине | Источник: Спорт РИА Новости

Турнир пройдет с 27 января по 2 февраля.

Совет ISU 1 марта 2022 года на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах.

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