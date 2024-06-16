Чемпионат Европы по фигурному катанию 2025 года пройдет в Таллине
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Столица Эстонии Таллин примет чемпионат Европы по фигурному катанию 2025 года, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Столица Эстонии Таллин примет чемпионат Европы по фигурному катанию 2025 года, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).
Турнир пройдет с 27 января по 2 февраля.
Совет ISU 1 марта 2022 года на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах.