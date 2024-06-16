Чемпионат Европы по фигурному катанию 2025 года пройдет в Таллине | Источник:

Совет ISU 1 марта 2022 года на фоне событий на Украине отстранил российских и белорусских фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов от участия в международных турнирах.