Туктамышева о работе комментатором с Тарасовой: «Я сначала волновалась, но потом очень понравилось работать с ней. Я получила удовольствие от процесса» | Источник: Sports.Ru

— Вы комментировали с Татьяной Тарасовой. Каково работается с легендой фигурного катания? Она очень эмоциональна.

— Я сначала волновалась, но потом очень понравилось работать с ней. Было интересно послушать ее мнение о выступлениях, думаю, что Татьяне Анатольевне тоже было комфортно. Мы переглядывались, шутили. Я получила удовольствие от процесса.

— Были советы от Тарасовой?

— Да, она уже мне музыку предлагала для показательного номера. Не смогли отработать без интеграции в личные истории о друг друге, в какой‑то момент перешли на разговор обо мне. Я благодарна ей за идеи, большое спасибо.

— У тебя не было идей создать свой медиапроект? Условно подкаст.