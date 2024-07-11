Туктамышева о работе комментатором с Тарасовой: «Я сначала волновалась, но потом очень понравилось работать с ней. Я получила удовольствие от процесса»
Туктамышева и Тарасова работали вместе на чемпионате России 2024 года.
Туктамышева и Тарасова работали вместе на чемпионате России 2024 года.
— Вы комментировали с Татьяной Тарасовой. Каково работается с легендой фигурного катания? Она очень эмоциональна.
— Я сначала волновалась, но потом очень понравилось работать с ней. Было интересно послушать ее мнение о выступлениях, думаю, что Татьяне Анатольевне тоже было комфортно. Мы переглядывались, шутили. Я получила удовольствие от процесса.
— Были советы от Тарасовой?
— Да, она уже мне музыку предлагала для показательного номера. Не смогли отработать без интеграции в личные истории о друг друге, в какой‑то момент перешли на разговор обо мне. Я благодарна ей за идеи, большое спасибо.
— У тебя не было идей создать свой медиапроект? Условно подкаст.
— Идеи были, но остались нереализованными. Чтобы делать подкаст, нужно образование, умение красиво говорить. Подкаст‑однодневку делать не хочется, а так, чтобы был глобальный проект, нужна масштабная идея. Мы ее вынашиваем, — сказала Туктамышева.