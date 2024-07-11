23:12 (мск), источник: Sports.Ru

Татьяна Тарасова: «Лиза Туктамышева — умненькая молодая девушка. Мы с ней абсолютно свободно комментировали, каждый говорил то, что считает нужным сказать»

Тарасова и Туктамышева комментировали чемпионат России 2024 года.

Татьяна Тарасова: «Лиза Туктамышева — умненькая молодая девушка. Мы с ней абсолютно свободно комментировали, каждый говорил то, что считает нужным сказать» | Источник: Sports.Ru

Фигуристка рассказала, что во время совместного эфира Тарасова предложила ей музыку для показательного номера.

"Не помню, какую композицию предлагала Лизе. Я музыку постоянно слушаю, что‑то попалось, и мне казалось, что ей будет хорошо.

Комментировали с ней хорошо, она такая умненькая молодая девушка, старалась. Мы абсолютно свободно комментировали, каждый говорил то, что считает нужным сказать по тому или иному поводу.

На мой взгляд, получилось симпатично. Мне было комфортно с ней", — сказала Тарасова.

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