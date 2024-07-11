Татьяна Тарасова: «Лиза Туктамышева — умненькая молодая девушка. Мы с ней абсолютно свободно комментировали, каждый говорил то, что считает нужным сказать» | Источник: Sports.Ru

Фигуристка рассказала, что во время совместного эфира Тарасова предложила ей музыку для показательного номера.

"Не помню, какую композицию предлагала Лизе. Я музыку постоянно слушаю, что‑то попалось, и мне казалось, что ей будет хорошо.

Комментировали с ней хорошо, она такая умненькая молодая девушка, старалась. Мы абсолютно свободно комментировали, каждый говорил то, что считает нужным сказать по тому или иному поводу.