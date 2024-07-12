15:12 (мск), источник: Sports.Ru

Туктамышева о том, может ли вернуться к соревнованиям: «Посещают разные мысли во время тренировок. Ставить крест на карьере еще рано»

— Осенью будет год с момента, как вы объявили о приостановке соревновательной деятельности. Как проходит время в абсолютно новом графике?

Туктамышева о том, может ли вернуться к соревнованиям: «Посещают разные мысли во время тренировок. Ставить крест на карьере еще рано» | Источник: Sports.Ru

— Я не могу сказать, что соскучилась по фигурному катанию, ведь постоянно нахожусь на льду. Даже сейчас мы с вами общаемся в СК «Юбилейный», а не в другом месте.

Я помогаю Алексею Николаевичу Мишину, участвую в шоу, тренируюсь, чтобы быть в хорошей форме на показательных выступлениях.

Жизнь поменялась только в сторону облегчения, нет серьезной физической нагрузки, что не может не радовать, так как я уже начала уставать от постоянных тренировок.

— Вы тренируетесь с мыслью, что можете полноценно вернуться, или только для шоу?

— Меня посещают разные мысли во время тренировок. Ставить крест на карьере еще рано, конечно.

— Многие спортсмены говорят, что после карьеры будто заново учатся ходить.

— У меня такого не было. Я заранее думала, чем буду заниматься. В момент приостановки карьеры были заготовлены шоу, какие-то проекты, комментирование. Я не была брошена на произвол судьбы. Понимала, что меня может ждать без соревнований.

— Когда в прошедшем сезоне проходили турниры, у вас не было мысли в голове: «Было бы круто сейчас ворваться туда»?

— Пока нет, не замечала такого желания, — сказала чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.

«Ни разу не пожалела, что отдала 8 тысяч долларов». Считаем стоимость программ с Лизой Туктамышевой.

«Не надо так часто менять правила, фигуристам нужна свобода». Манифест Лизы Туктамышевой.

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