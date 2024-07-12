«Где-то 200 тысяч рублей». Туктамышева ответила на вопрос, сколько денег в месяц ей нужно для комфортной жизни | Источник: Sports.Ru

— Хотелось бы лучше.

— После приостановки карьеры вы прибавили в финансовом плане?

— Точно не убавила, большое количество шоу компенсирует призовые на турнирах.

— Какой совет можете дать людям, которые не умеют грамотно распоряжаться деньгами?

— Положить всю имеющуюся сумму под процент в банк, чтобы не было возможности их снимать, — откладывать. Это самый простой способ.

— Сколько вам сейчас нужно денег в месяц, чтобы комфортно чувствовать себя в Петербурге? Не учитывая большие покупки и активный шопинг.

— Где-то 200 тысяч рублей.

— Когда вы выступали на юниорском уровне, ситуация с призовыми была немного иной. Удивляют нынешние суммы?

— Я не знаю, какие сейчас призовые у юниоров.

— Арсений Федотов за прошедший сезон заработал в районе 2,5 млн рублей.

— У нас юниоров знает вся страна, фигурное катание — популярный вид спорта. Это хорошая мотивация для детей. Если мы хотим выйти на хороший уровень — их нужно поощрять. Не думаю, что это развращает их.

— В условиях международного бана финансы — главная мотивация для нынешних спортсменов?