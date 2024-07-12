«Где-то 200 тысяч рублей». Туктамышева ответила на вопрос, сколько денег в месяц ей нужно для комфортной жизни
— Как оцените свою финансовую грамотность?
— Как оцените свою финансовую грамотность?
— Хотелось бы лучше.
— После приостановки карьеры вы прибавили в финансовом плане?
— Точно не убавила, большое количество шоу компенсирует призовые на турнирах.
— Какой совет можете дать людям, которые не умеют грамотно распоряжаться деньгами?
— Положить всю имеющуюся сумму под процент в банк, чтобы не было возможности их снимать, — откладывать. Это самый простой способ.
— Сколько вам сейчас нужно денег в месяц, чтобы комфортно чувствовать себя в Петербурге? Не учитывая большие покупки и активный шопинг.
— Где-то 200 тысяч рублей.
— Когда вы выступали на юниорском уровне, ситуация с призовыми была немного иной. Удивляют нынешние суммы?
— Я не знаю, какие сейчас призовые у юниоров.
— Арсений Федотов за прошедший сезон заработал в районе 2,5 млн рублей.
— У нас юниоров знает вся страна, фигурное катание — популярный вид спорта. Это хорошая мотивация для детей. Если мы хотим выйти на хороший уровень — их нужно поощрять. Не думаю, что это развращает их.
— В условиях международного бана финансы — главная мотивация для нынешних спортсменов?
— Думаю, да. Ну и возможность реализовать себя. В России очень много шоу. Если ты добьешься чего-то и станешь популярным — будут звать, — сказала чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева.