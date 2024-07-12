Туктамышева о возможных планах: «Может быть, создать свое шоу, но это в будущем» | Источник: Sports.Ru

— Идеи были, но остались нереализованными. Чтобы делать подкаст, нужно образование, умение красиво говорить. Подкаст-однодневку делать не хочется, а так, чтобы был глобальный проект, нужна масштабная идея. Мы ее вынашиваем.

— Вам не кажется, что путь на ТВ после спорта — довольно банальный, и так делают очень многие?

— Где есть спрос, туда и идут. Люди же не насильно занимаются этой деятельностью, их приглашают. Чтобы дойти до такого «банального», нужно неплохо поработать в фигурном катании, ведь данное направление не всем открыто. Как путь зарабатывания денег — это неплохо, но сначала нужно зарекомендовать себя.

— Где бы вы могли себя найти, кроме тренерства и телевидения?

— Не знаю, может быть, создать свое шоу, но это в будущем, — ответила чемпионка мира 2015 года Туктамышева.