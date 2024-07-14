Исхудавшая Сотникова не постеснялась переодеться перед камерой
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова показала ролик с переодеванием. На глазах у подписчиков красавица-спортсменка сменила повседневный образ на шикарный.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова показала ролик с переодеванием. На глазах у подписчиков красавица-спортсменка сменила повседневный образ на шикарный.
Сотникова, которая впервые стала мамой в октябре 2022 года, быстро вернулась в спортивную форму. Сейчас фигуристка выступает с шоу на роликовых коньках.
Аделина сняла ролик, где признается в любви к фигурному катанию. Невеста выступающего за Казахстан теннисиста Дмитрия Попко переоделась прямо перед камерой.
На первых кадрах Сотникова сидит за столом в просторном тренировочном костюме. В следующую минуту она встает, снимает штаны и толстовку и остается в коротком черном платье с пышной юбкой и шнуровкой на спине.
«Мое лекарство от всех проблем. Мой релакс и моя жизнь», — написала чемпионка.
Надев ролики, Аделина делает несколько красивых па, демонстрируя заметно постройневшую фигуру.