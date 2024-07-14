Исхудавшая Сотникова не постеснялась переодеться перед камерой

Источник: Соцсети

Сотникова, которая впервые стала мамой в октябре 2022 года, быстро вернулась в спортивную форму. Сейчас фигуристка выступает с шоу на роликовых коньках.

Аделина сняла ролик, где признается в любви к фигурному катанию. Невеста выступающего за Казахстан теннисиста Дмитрия Попко переоделась прямо перед камерой.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241828&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture; screen-wake-lock;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На первых кадрах Сотникова сидит за столом в просторном тренировочном костюме. В следующую минуту она встает, снимает штаны и толстовку и остается в коротком черном платье с пышной юбкой и шнуровкой на спине.

«Мое лекарство от всех проблем. Мой релакс и моя жизнь», — написала чемпионка.