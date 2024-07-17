12:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Самоделкина выиграла летний чемпионат Казахстана

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина стала победительницей летнего чемпионата Казахстана 2024 года.

Самоделкина выиграла летний чемпионат Казахстана | Источник: Спорт РИА Новости

По сумме короткой и произвольной программ Самоделкина набрала 161,43 балла. Второе место заняла София Фарафонова (140,55), тройку призеров замкнула Анна Санникова (136,21).

Самоделкиной 17 лет, на ее счету золото и серебро на этапах Гран-при России. В мае стало известно, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила Самоделкиной перейти в сборную Казахстана.

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