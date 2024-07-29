09:12 (мск), источник: Sports.Ru

Туктамышева о том, может ли вернуться в спорт: «Все возможно, я в это верю. Мои габариты не меняются, а это самая большая проблема при возвращении»

Фигуристка приостановила спортивную карьеру осенью 2023 года.

Туктамышева о том, может ли вернуться в спорт: «Все возможно, я в это верю. Мои габариты не меняются, а это самая большая проблема при возвращении» | Источник: Sports.Ru

«Отвечая на вопрос (о возможности возобновления карьеры) — да, конечно. Если говорить грубо, мои габариты не меняются. А это самая большая проблема при возвращении в спорт. Все возможно, я в это верю. Вчера как раз [тройной] флип собрала. Лутц есть, понятно. Сальхов и тулуп сложнее, я сальхов в целом не люблю», — сказала чемпионка мира 2015 года.

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