Туктамышева о том, может ли вернуться в спорт: «Все возможно, я в это верю. Мои габариты не меняются, а это самая большая проблема при возвращении» | Источник:

«Отвечая на вопрос (о возможности возобновления карьеры) — да, конечно. Если говорить грубо, мои габариты не меняются. А это самая большая проблема при возвращении в спорт. Все возможно, я в это верю. Вчера как раз [тройной] флип собрала. Лутц есть, понятно. Сальхов и тулуп сложнее, я сальхов в целом не люблю», — сказала чемпионка мира 2015 года.