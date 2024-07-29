Туктамышева о стоимости пятерных: «Для чего убиваться? Эти смешные баллы, которые может получить человек, совершивший историю — неоправданный риск»

Туктамышева о стоимости пятерных: «Эти смешные баллы, которые может получить человек, совершивший историю — неоправданный риск» | Источник: Sports.Ru

"Либо вы делаете шкалу пятерных с такими баллами, чтобы была мотивация, либо зачем она вообще нужна? Сейчас они сделали так, что она якобы есть, но никакого смысла учить пятерные нет.

Эти смешные баллы, которые может получить человек, совершивший историю — неоправданный риск. Для чего сейчас мальчикам убиваться? Я не понимаю. Видимо, они делают уклон на то, чтобы было больше стабильных выступлений", — сказала чемпионка мира 2015 года.