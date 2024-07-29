10:12 (мск), источник: Sports.Ru

Туктамышева о стоимости пятерных: «Для чего убиваться? Эти смешные баллы, которые может получить человек, совершивший историю — неоправданный риск»

Ранее ISU присвоил всем пятерным, кроме акселя, базовую стоимость 14 баллов. Пятерному акселю стоимость не присвоена.
Туктамышева о стоимости пятерных: «Эти смешные баллы, которые может получить человек, совершивший историю — неоправданный риск» | Источник: Sports.Ru

"Либо вы делаете шкалу пятерных с такими баллами, чтобы была мотивация, либо зачем она вообще нужна? Сейчас они сделали так, что она якобы есть, но никакого смысла учить пятерные нет.

Эти смешные баллы, которые может получить человек, совершивший историю — неоправданный риск. Для чего сейчас мальчикам убиваться? Я не понимаю. Видимо, они делают уклон на то, чтобы было больше стабильных выступлений", — сказала чемпионка мира 2015 года.

В фигурном катании разрешили пятерные прыжки. Но это реформа ради чиновников, а не спортсменов.

Читайте также от «Sports»
Впервые за 40 лет Олимпиаду не покажут по ТВ. А где тогда ее смотреть?
Давка-82. Тайная трагедия СССР
Медведева могли снять с «Уимблдона»
Кто не пустил наших спортсменов на Олимпиаду в Париж?
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь