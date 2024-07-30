Медведева о своем шоу: «Спойлеров не будет. Всегда кто-то стремится сделать что-то раньше меня и выдать мои идеи за свои» | Источник: Sports.Ru

И нам повезло, потому что все ожидания были превзойдены. Мы даже не думали, что такой ажиотаж будет. Билетов уже довольно много продали, так что есть мотивация сделать еще больше, чем планировалось изначально. С артистами договариваемся, у нас будет живое исполнение, певцы, сцена. С артистами из шоу-бизнеса тяжело договариваться, это такая, знаете, работа на долгосрок. Нужно время на это, так что самая жесть у нас еще впереди.

— Ожидания были ниже, потому что рынок шоу перегрет?

— Мне кажется, в моем случае сыграла концепция единоразового шоу. Мы сыграли в эксклюзив, и поэтому у зрителей и инвесторов довольно высокие ожидания — они покупают билеты и инвестируют средства, чтобы мы создали нечто уникальное. Собственно, это и было одно из условий — чтобы было интересно смотреть, а не просто очередное ледовое шоу. Ни в коем случае не принижаю моих коллег, но все-таки хочется что-то такое «бам!».

Вообще для меня сам факт того, что делается мое шоу — это уже что-то особенное. Я все-таки привыкла работать наемным работником — есть Илья Авербух, он зовет меня выступить. Подписываем контракт, работаем, получаем оклад, договариваемся о следующих выступлениях. А тут надо создавать свое.

Конечно, я давно знакома с Ильей и знаю некоторые трудности — ну, из тех, которыми он может поделиться. Как договориться с ареной, сколько стоят декорации. А их еще и хранить надо… В общем, я примерно понимала, во что лезу, но у нас все же немного другой масштаб. Одно дело — создать огромный спектакль на ЦСКА-Арене, а другое — юбилейное шоу.

— А как сделать это «бам»? Может, спойлер какой-то?