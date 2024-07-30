Евгения Медведева: «Мы с ребятами хотели прийти на премьеру Валиевой, но нам сказали: “У нас солд-аут на Камилу”. Билетов не было, нас некуда было сажать» | Источник: Sports.Ru

Медведева выступает в шоу Ильи Авербуха в ледовом дворце «Айсберг».

«Мы с ребятами хотели прийти на премьеру, но нам сказали: “У нас солд-аут на Камилу”. Билетов не было, нас некуда было сажать.

Мы шутили, что могли бы зайти в рыболовный магазин, купить складной стульчик и сесть где-то с краю. Следила онлайн, тем более она катается с Александром Энбертом, сегодня с ним виделись.

Я очень рада, что Камила прекрасно выглядит, прекрасно катается. Полгода без выступлений тяжело, но такой у нас вид спорта — делать вид, что нам не тяжело.

Понятно, когда смотришь видео, там высвечиваются комментарии, и кто-то негодовал, что она делает двойные прыжки.

Друзья, я даже не знаю, что на это сказать. Она не выступала, ей даже тренироваться запрещено. Пойди и найди каток, чтобы тройные делать.