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Алина Загитова споет в ледовом шоу: «Песня будет своего сочинения»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова будет петь в своем ледовом шоу «Хранители времени», которое пройдет 29 августа в Казани.

"В моем шоу будем много всего намешано. Я там буду и летать, и кататься, естественно. И мы установим рекорд в России.

Какой? А вот это не могу сказать, потому что я уже вам кое-что сейчас расскажу. Это будет, наверное, эксклюзивчик. Потому что в своем шоу я буду еще и петь.

На русском или на татарском? Вот сейчас решается этот вопрос. Скорее всего, на двух языках. И, естественно, песня будет своего сочинения. Совместно с людьми, которые это умеют делать«, — сказала Загитова в эфире радио “Русский хит”.

«Делаем в мусульманском стиле, но с элементами фэшна». С шоу Загитовой что-то подозрительное.