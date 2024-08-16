Загитова о шоу «Хранители времени»: «Сюжет раскрывает ответ на вопросы о глобальном смысле жизни»

"Это история, написанная с нуля. И могу сказать, что это про историю Татарстана. Все эпохи в этом шоу мы, так скажем, освещаем.
И сам сюжет он очень уникальный тем, что он отражает не просто историю — сюжет раскрывает ответ на вопросы о глобальном смысле жизни поколения людей (возможно, было сказано «вопросы о глобальном смысле жизни, поколении людей» — Sports) «, — сказала Загитова в эфире радио “Русский хит”.
«Делаем в мусульманском стиле, но с элементами фэшна». С шоу Загитовой что-то подозрительное.