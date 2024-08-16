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Леонова о шоу Загитовой: «Кажется, она готовит что-то масштабное и грандиозное. Мне было бы интересно посмотреть на это»

Шоу Загитовой «Хранители времени» пройдет в Казани 29 августа.

Источник: Sports.Ru

— В Казани в конце августа состоится премьера первого ледового шоу Алины Загитовой. Как думаете, будет ли его ждать успех?

— Мне кажется, что она готовит что-то масштабное и грандиозное. На самом деле мне было бы интересно посмотреть на это. К сожалению, сейчас нет возможности поехать в Казань на шоу, но очень надеюсь, что потом можно будет это еще где-то увидеть. Хотя бы отрывками. Алина столько всего выкладывает в соцсети о том, как готовится шоу. Она заинтриговала, и, я думаю, что это будет очень ярко, красочно и круто.

— Сможет ли она со временем конкурировать с такими «гигантами ледовых шоу» как Авербух, Тутберидзе или Навка?

— До этого надо дорасти, но я думаю, что Алине это под силу, — сказала Леонова.

«В каких-то сферах я полный нуль, но сейчас вроде как уже единичка». Загитова пришла на радио.