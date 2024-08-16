Леонова о шоу Загитовой: «Кажется, она готовит что-то масштабное и грандиозное. Мне было бы интересно посмотреть на это»

— Мне кажется, что она готовит что-то масштабное и грандиозное. На самом деле мне было бы интересно посмотреть на это. К сожалению, сейчас нет возможности поехать в Казань на шоу, но очень надеюсь, что потом можно будет это еще где-то увидеть. Хотя бы отрывками. Алина столько всего выкладывает в соцсети о том, как готовится шоу. Она заинтриговала, и, я думаю, что это будет очень ярко, красочно и круто.