Загитова об организации шоу: «Иногда я понимаю, что сказала какую-то тупость и что это нереально сделать. Мне объясняют, и приходим к консенсусу»

— Ну, наверное, это не спор. Это просто такой диалог. Иногда они говорят: «Да, реально, Алин, давай попробуем как ты сказала». А иногда я понимаю, что я сказала какую-то тупость и что это вообще нереально сделать. Они, естественно, мне это объясняют, я понимаю, и приходим к общему консенсусу.