Загитова об организации шоу: «Иногда я понимаю, что сказала какую-то тупость и что это нереально сделать. Мне объясняют, и приходим к консенсусу»

— Ты довольна своей командой (по организации шоу — Sports)? Все равно какие-то споры же были творческие?
— В спорах рождается истина, как говорит самый старший из нашей команды. И он, так скажем, наш пыл чуть-чуть тушит в какие-то моменты.
— А ты любишь спорить вообще? Часто спорила при каких-то теоретических разборах, может быть, при выборе света, постановке света, костюмы…
— Ну, наверное, это не спор. Это просто такой диалог. Иногда они говорят: «Да, реально, Алин, давай попробуем как ты сказала». А иногда я понимаю, что я сказала какую-то тупость и что это вообще нереально сделать. Они, естественно, мне это объясняют, я понимаю, и приходим к общему консенсусу.
— С точки зрения постановочной какие-то идеи не могли реализоваться или в чем? Работа над шоу — это же огромный процесс, трудоемкий.
— Да, сценография, мэппинги, железяки, которые туда будут привозиться. Я бы не хотела говорить о каких-то сложностях, потому что…
— Все шло как по маслу.
— Да. Ну, конечно, есть какие-то загвоздки — как и у всех, я думаю, — ответила Загитова в эфире радио «Маяк».
Также фигуристка рассказала, какие трудности ей было интересно преодолевать в работе над шоу.
— Наверное, сложности в коммуникации. Я человек, который любит разбираться во всех сферах нашей жизни — и мне все интересно. И, естественно, в части сценографии, каких-то административных процессов, которые очень сложные, бухгалтерия — вот это все на мне.
Бухгалтерия — это вообще самая муторная работа, но тем не менее без нее не может быть такого большого проекта.
— Ты одна справляешься или профессионалов-бухгалтеров зовешь?
— Конечно, профессионалов-бухгалтеров. Без них никуда. Сколько у нас примерно человек работает вообще над проектом…
— Какая, кстати, группа?
— Ну, самых основных таких «кастетов» шоу (возможно, имелся в виду «костяк» шоу — Sports) — это, наверное, где-то около 50 человек. И потом, естественно, люди, которые привозят, подрядчики. Если считать подрядчиков, то их еще больше, — рассказала Загитова.
«В каких-то сферах я полный нуль, но сейчас вроде как уже единичка». Загитова пришла на радио.