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Загитова об организации шоу: «Иногда я понимаю, что сказала какую-то тупость и что это нереально сделать. Мне объясняют, и приходим к консенсусу»

29 августа в Казани пройдут шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию «Хранители времени».
Источник: Sports.Ru

— Ты довольна своей командой (по организации шоу — Sports)? Все равно какие-то споры же были творческие?

— В спорах рождается истина, как говорит самый старший из нашей команды. И он, так скажем, наш пыл чуть-чуть тушит в какие-то моменты.

— А ты любишь спорить вообще? Часто спорила при каких-то теоретических разборах, может быть, при выборе света, постановке света, костюмы…

— Ну, наверное, это не спор. Это просто такой диалог. Иногда они говорят: «Да, реально, Алин, давай попробуем как ты сказала». А иногда я понимаю, что я сказала какую-то тупость и что это вообще нереально сделать. Они, естественно, мне это объясняют, я понимаю, и приходим к общему консенсусу.

— С точки зрения постановочной какие-то идеи не могли реализоваться или в чем? Работа над шоу — это же огромный процесс, трудоемкий.

— Да, сценография, мэппинги, железяки, которые туда будут привозиться. Я бы не хотела говорить о каких-то сложностях, потому что…

— Все шло как по маслу.

— Да. Ну, конечно, есть какие-то загвоздки — как и у всех, я думаю, — ответила Загитова в эфире радио «Маяк».

Также фигуристка рассказала, какие трудности ей было интересно преодолевать в работе над шоу.

— Наверное, сложности в коммуникации. Я человек, который любит разбираться во всех сферах нашей жизни — и мне все интересно. И, естественно, в части сценографии, каких-то административных процессов, которые очень сложные, бухгалтерия — вот это все на мне.

Бухгалтерия — это вообще самая муторная работа, но тем не менее без нее не может быть такого большого проекта.

— Ты одна справляешься или профессионалов-бухгалтеров зовешь?

— Конечно, профессионалов-бухгалтеров. Без них никуда. Сколько у нас примерно человек работает вообще над проектом…

— Какая, кстати, группа?

— Ну, самых основных таких «кастетов» шоу (возможно, имелся в виду «костяк» шоу — Sports) — это, наверное, где-то около 50 человек. И потом, естественно, люди, которые привозят, подрядчики. Если считать подрядчиков, то их еще больше, — рассказала Загитова.

«В каких-то сферах я полный нуль, но сейчас вроде как уже единичка». Загитова пришла на радио.