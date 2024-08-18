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Загитова о шоу: «Все будет в молодежном стиле, с лейтмотивами Татарстана. Будем внедрять биты, молодежную музыку»

29 августа в Казани пройдет шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию «Хранители времени».

Источник: Sports.Ru

«Конечно, это шоу приурочено ко Дню Республики Татарстан. И как раз таки это вдохновило меня на то, чтобы сделать шоу и, так скажем, поделиться историей Татарстана с молодым поколением. В том числе чтобы взрослое поколение вспомнило, что происходило с Татарстаном на протяжении всего его роста, так скажем», — сказала Загитова в эфире радио «Маяк».

По ее словам, будет использоваться музыка с татарскими лейтмотивами.

"Естественно, все это будет в молодежном стиле, для того чтобы молодому поколению тоже было интересно.

Это будет стиль, естественно, татарский, то есть с такими лейтмотивами Татарстана. Будем туда внедрять какие-то биты, будет молодежная музыка. Естественно, сценография будет потрясающая, мэппинг на льду — вот эти картинки, которые будут видеть зрители.

Это не надо объяснять, это нужно показывать, это нужно видеть. Просто приезжайте к нам на шоу и все сами своими глазами увидите", — добавила Загитова.

«Делаем в мусульманском стиле, но с элементами фэшна». С шоу Загитовой что-то подозрительное.