Загитова о шоу: «Все будет в молодежном стиле, с лейтмотивами Татарстана. Будем внедрять биты, молодежную музыку»

«Конечно, это шоу приурочено ко Дню Республики Татарстан. И как раз таки это вдохновило меня на то, чтобы сделать шоу и, так скажем, поделиться историей Татарстана с молодым поколением. В том числе чтобы взрослое поколение вспомнило, что происходило с Татарстаном на протяжении всего его роста, так скажем», — сказала Загитова в эфире радио «Маяк».