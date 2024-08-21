Призер Паралимпиады Алиева: «Хотела бы в Париже победить так, как Загитова в Пхенчхане. На нее ставили меньше, чем на Медведеву»

— Сейчас у меня большое желание играть и проверить себя после долгого перерыва. Есть и волнение, и большое желание. Ответственность после прошлых Игр есть, но стараюсь об этом не думать, потому что от этого появляется дополнительное волнение. Хочу выложиться, поиграть в свое удовольствие.
— Какой вы дадите совет тем, кто впервые поедет на Паралимпиаду?
— Главное -не переволноваться. Не думать о том, как ты сыграешь. Надо просто получать удовольствие.
— Правильно понимаю, что вы вдохновляетесь нашими фигуристками? Кто для вас образец в спортивном плане?
— Я болела и поддерживала Александру Трусову и Алину Загитову. Хотела бы в Париже победить так, как Загитова в Пхенчхане. Мне понравилось, как она проявила характер и мужество на Олимпиаде в 2018 году, тогда же на нее меньше ставили, чем на Медведеву. Но в итоге победила Алина. Характер Трусовой мне тоже нравится: она всегда идет до конца.
— Хотели бы вы получить поддержку от Алины и Александры в преддверии Игр?
— Да, конечно, мне было бы приятно. Я хотела бы с ними когда‑нибудь познакомиться, — рассказала Алиева.
Паралимпийские игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября.