Призер Паралимпиады Алиева: «Хотела бы в Париже победить так, как Загитова в Пхенчхане. На нее ставили меньше, чем на Медведеву»

— Я болела и поддерживала Александру Трусову и Алину Загитову. Хотела бы в Париже победить так, как Загитова в Пхенчхане. Мне понравилось, как она проявила характер и мужество на Олимпиаде в 2018 году, тогда же на нее меньше ставили, чем на Медведеву. Но в итоге победила Алина. Характер Трусовой мне тоже нравится: она всегда идет до конца.