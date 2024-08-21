На шоу Загитовой за сутки продали 255 билетов на одном секторе, до этого покупали по 2−4 билета в день

За 8 дней до шоу в продаже 3706 билетов на дневной показ и 3502 билета на вечерний.
При этом в последние сутки было продано 268 и 166 билетов соответственно. Большая часть продана на сектор 13. За сутки продали 255 билетов на дневное шоу и 147 на вечернее.
На остальных секторах за сутки продано от 0 до 8 билетов.
На 13-м секторе с 17 по 20 августа продали 7 билетов на день и 14 билетов на вечер (темпы продажи в среднем по 2−4 билета в сутки).
СКРИН 1 (сектор выделен красным).
СКРИН 2 (сектор выделен красным).
«Делаем в мусульманском стиле, но с элементами фэшна». С шоу Загитовой что-то подозрительное.