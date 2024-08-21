Елизавета Туктамышева: «Может, Трусова вдохновит кого-то на возвращение. Соберемся старой гвардией — Щербакова, я, Загитова, Медведева — и устроим турнир»

Девушки приходят в форму после родов. Например, Мики Андо выходила после паузы и каталась. Да, был не совсем тот контент как до перерыва. Так что это тяжело, но возможно — я в этом уверена. Если есть желание, то можно сделать все что угодно, я точно это знаю.
Мы все видели четверной лутц Саши Трусовой. Он вышел хорошо, знаю, что Саше удобно его прыгать, важно набрать хорошую физическую форму. Если она полностью восстановит четверной лутц и будет стабильно кататься с каскадами три-три, то это будет хорошая заявка.
И если она всерьез задумалась о возвращении в спорт, то ее может ждать успех. Главное, чтобы она этого по-настоящему хотела и подошла к процессу профессионально.
Может, Саша вдохновит кого-то еще на возвращение. Соберемся старой гвардией — Аня Щербакова, Саша Трусова, я, Алина Загитова, Женя Медведева — и устроим турнир любителей фигурного катания. Это было бы круто.
Если бы я решила вернуться в этом сезоне, то не тратила бы почти два месяца подготовки на шоу. Они бы остались, но их было бы гораздо меньше. Я бы просто углубилась в работу, тренировки. Сама бы больше тренировалась, а не тренировала других. Ездила бы на сборы.
Я точно знаю, что нужно делать, чтобы вернуться в спорт. План есть. Возможно, он пригодится", — написала фигуристка в колонке для Sports.
«Знаю, что нужно для возвращения в спорт». У Лизы Туктамышевой есть план.