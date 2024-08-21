Елизавета Туктамышева: «Может, Трусова вдохновит кого-то на возвращение. Соберемся старой гвардией — Щербакова, я, Загитова, Медведева — и устроим турнир»

Если бы я решила вернуться в этом сезоне, то не тратила бы почти два месяца подготовки на шоу. Они бы остались, но их было бы гораздо меньше. Я бы просто углубилась в работу, тренировки. Сама бы больше тренировалась, а не тренировала других. Ездила бы на сборы.