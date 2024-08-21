Елизавета Туктамышева: «Если ты вышел на пик в начале сезона, то это чревато тем, что к декабрю пойдет небольшой спад. Я такой ощущала»

Мне было несложно набрать хорошую форму, последние несколько сезонов на контрольных прокатах я выглядела неплохо, восстанавливала тройной аксель.
Но если ты вышел на пик в начале сезона, то это чревато тем, что к декабрю пойдет небольшой спад. Честно говоря, я такой ощущала: прекрасно чувствовала себя в самом начале сезона, на этапах Гран-при, а вот к финалу уже понимала, что нет такой свежести в движениях, которой хотелось бы.
Когда у тебя есть эта свежесть, приходится меньше контролировать движения, сложные элементы даются легче. А когда накладываются усталость, нервы — то дается это тяжелее.
Поэтому лучше постепенно входить в форму. Главное, чтобы была выносливость. Это самое важное, потому что технику можно наработать. Мы видим, что на прокатах некоторые фигуристы не показывают максимум, потому что в этом не всегда есть смысл.
В межсезонье нужно больше делать акцент на выносливости, программе, хореографии. Конечно, тренировать прыжки ультра-си тоже надо. Но собрать все вместе нужно на главных стартах сезона", — написала Туктамышева в блоге на Sports.
«Знаю, что нужно для возвращения в спорт». У Лизы Туктамышевой есть план.