Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Елизавета Туктамышева: «Если ты вышел на пик в начале сезона, то это чревато тем, что к декабрю пойдет небольшой спад. Я такой ощущала»

"Почему не надо выходить на пик формы уже в сентябре? Само собой, все индивидуально. Кто-то может долго раскочегариваться, входить в форму, но если вошел, то держит долго.

Источник: Sports.Ru

Мне было несложно набрать хорошую форму, последние несколько сезонов на контрольных прокатах я выглядела неплохо, восстанавливала тройной аксель.

Но если ты вышел на пик в начале сезона, то это чревато тем, что к декабрю пойдет небольшой спад. Честно говоря, я такой ощущала: прекрасно чувствовала себя в самом начале сезона, на этапах Гран-при, а вот к финалу уже понимала, что нет такой свежести в движениях, которой хотелось бы.

Когда у тебя есть эта свежесть, приходится меньше контролировать движения, сложные элементы даются легче. А когда накладываются усталость, нервы — то дается это тяжелее.

Поэтому лучше постепенно входить в форму. Главное, чтобы была выносливость. Это самое важное, потому что технику можно наработать. Мы видим, что на прокатах некоторые фигуристы не показывают максимум, потому что в этом не всегда есть смысл.

В межсезонье нужно больше делать акцент на выносливости, программе, хореографии. Конечно, тренировать прыжки ультра-си тоже надо. Но собрать все вместе нужно на главных стартах сезона", — написала Туктамышева в блоге на Sports.

«Знаю, что нужно для возвращения в спорт». У Лизы Туктамышевой есть план.