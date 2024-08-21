Елизавета Туктамышева: «Если ты вышел на пик в начале сезона, то это чревато тем, что к декабрю пойдет небольшой спад. Я такой ощущала»

Но если ты вышел на пик в начале сезона, то это чревато тем, что к декабрю пойдет небольшой спад. Честно говоря, я такой ощущала: прекрасно чувствовала себя в самом начале сезона, на этапах Гран-при, а вот к финалу уже понимала, что нет такой свежести в движениях, которой хотелось бы.