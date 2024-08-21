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Елизавета Туктамышева: «Не задумывалась над тем, чтобы бросить спорт после неудач. Мотивация появляется сама собой — идти вперед, не сдаваться»

"Не скажу, что после неудачного сезона подготовка как-то сильно меняется. Чаще всего у плохих результатов есть причина. Поэтому отличия только в том, что спортсмену дается больше времени на восстановление, залечивание травм и повреждений.

Когда у меня был перелом ноги, я месяц не каталась — и получилась очень хорошая перезагрузка. Смысл куда-то гнаться, если фигуристу некомфортно кататься, ему что-то мешает? Лучше уделить больше времени восстановлению.

Если говорить о мотивации, то у меня никогда не было такого настроения: а зачем мне это фигурное катание? Потому что все мои друзья были на катке, я всегда хотела туда приходить, мне было комфортно.

Я даже не задумывалась над тем, чтобы бросить спорт после неудач. При этом внутри есть желание не заканчивать все на плохой ноте.

Мне кажется, у многих спортсменов такое есть. Тебе хочется доказать, что это случайность, что это не твой максимум. Идти вперед, не сдаваться — мотивация появляется сама собой.

Когда мешают травмы, хочется их залечить и показать, на что ты способен, когда полностью здоров. Тогда будут энергия, силы и желание.

Если говорить о психологии, то иногда, возможно, нужна перезагрузка. Порой стоит взять небольшой отдых от фигурного катания, поработать с психологом.

В моменты сомнений очень важно, чтобы рядом был человек, который может помочь. Спортсмен не всегда и не со всем может справиться самостоятельно", — написала фигуристка в блоге на Sports.

«Знаю, что нужно для возвращения в спорт». У Лизы Туктамышевой есть план.