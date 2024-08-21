На дневное шоу Загитовой в Казани продали 485 билетов за 8 часов, за четыре предыдущих дня — 54

В 10:00 21 августа в продаже было 3706 билетов на дневной показ и 3502 билета на вечерний. В 18:00 в продаже остались 3221 и 3330 соответственно.
На дневном шоу больше всего билетов за 8 часов продано на секторах 3 (190 билетов), 14 (140 билетов), 15 (86 билетов), 16 (59 билетов). При этом на другие секторы продали от 0 до 4 билетов.
На вечернем шоу всплеск продаж пришелся на секторы 3 (110 билетов) и 14 (60 билетов) При этом на все остальные секторы вместе взятые продали 2 билета.
СКРИН 1.
СКРИН 2.
«Делаем в мусульманском стиле, но с элементами фэшна». С шоу Загитовой что-то подозрительное.