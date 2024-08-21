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На дневное шоу Загитовой в Казани продали 485 билетов за 8 часов, за четыре предыдущих дня — 54

29 августа пройдет два выступления шоу «Хранители времени», которое организует олимпийская чемпионка Алина Загитова. Первое состоится в 15:00, второе — в 19:00.

В 10:00 21 августа в продаже было 3706 билетов на дневной показ и 3502 билета на вечерний. В 18:00 в продаже остались 3221 и 3330 соответственно.

На дневном шоу больше всего билетов за 8 часов продано на секторах 3 (190 билетов), 14 (140 билетов), 15 (86 билетов), 16 (59 билетов). При этом на другие секторы продали от 0 до 4 билетов.

На вечернем шоу всплеск продаж пришелся на секторы 3 (110 билетов) и 14 (60 билетов) При этом на все остальные секторы вместе взятые продали 2 билета.

СКРИН 1.

СКРИН 2.

«Делаем в мусульманском стиле, но с элементами фэшна». С шоу Загитовой что-то подозрительное.