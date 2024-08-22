Зинина об идее программы: «Хочется посвятить ее теме наркотической зависимости и зависимости от общественного мнения»

— Не могу сказать, что эта мечта у меня с давних пор, но на сборах в июле я посмотрела достаточно тяжелый фильм «Реквием по мечте». Я хочу рассказать со своей стороны фактически такую же историю, но немного интерпретировать ее, чтобы она не была слишком тяжелой и депрессивной.