Зинина об идее программы: «Хочется посвятить ее теме наркотической зависимости и зависимости от общественного мнения»

— Не могу сказать, что эта мечта у меня с давних пор, но на сборах в июле я посмотрела достаточно тяжелый фильм «Реквием по мечте». Я хочу рассказать со своей стороны фактически такую же историю, но немного интерпретировать ее, чтобы она не была слишком тяжелой и депрессивной.
Мне безумно понравилась музыка, хочется посвятить программу не только теме наркотической зависимости, как это показано в фильме, но и зависимости от общественного мнения, то есть показать разные ее виды. О том, как человек становится более свободным, не имея никаких зависимостей, — рассказала 17-летняя Анастасия Зинина.