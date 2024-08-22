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Зинина об идее программы: «Хочется посвятить ее теме наркотической зависимости и зависимости от общественного мнения»

— Есть ли какой-то образ мечты, который вы бы очень хотели воплотить на льду, но пока не выпадал шанс? Как у Жени Медведевой — Кармен.

Источник: Sports.Ru

— Не могу сказать, что эта мечта у меня с давних пор, но на сборах в июле я посмотрела достаточно тяжелый фильм «Реквием по мечте». Я хочу рассказать со своей стороны фактически такую же историю, но немного интерпретировать ее, чтобы она не была слишком тяжелой и депрессивной.

Мне безумно понравилась музыка, хочется посвятить программу не только теме наркотической зависимости, как это показано в фильме, но и зависимости от общественного мнения, то есть показать разные ее виды. О том, как человек становится более свободным, не имея никаких зависимостей, — рассказала 17-летняя Анастасия Зинина.