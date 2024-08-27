17-летнюю фигуристку Липницкой дисквалифицировали на 5 лет. Новый допинг-скандал в «Ангелах Плющенко»

В российском фигурном катании — новый допинговый скандал. Несовершеннолетнюю Варвару Горобченко дисквалифицировали на 5 лет за употребление запрещенных веществ. И случай остался бы практически незамеченным, если бы девочка не светилась в академии «Ангелы Плющенко». Это не первый допинг-кейс в рамках школы Плющенко — полтора года назад за нарушение наказали белоруску Варвару Кисель.
Пятилетняя дисквалификация — достаточно суровое наказание для юной фигуристки. В ее пробе нашли мельдоний и сибутрамин, запрещенные антидопинговыми правилами. Первое вещество запретили относительно недавно, в начале 2016-го. Позже на нем попадались многие спортсмены, а самое известное наказание в итоге досталось Марии Шараповой.
С сибутрамином дела обстоят сложнее. В отличие от мельдония его должны продавать строго по рецепту. Как основной компонент сибутрамин входит в состав препаратов для снижения веса: «анорексигенное лекарственное средство, производное амфетамина, усиливающее чувство насыщения». В контексте фигурного катания вопрос актуальный.
Официально Горобченко внутри России представляла Волгоградскую область, но на минском «Кубке Дружбы» засветилась под эгидой «Ангелов Плющенко». Да и в соцсетях Академии ее несколько раз поздравляли с достижениями — на тот момент Варвара тренировалась у олимпийской чемпионки Юлии Липницкой. Когда история с отстранением попала в поле зрения общественности, «Ангелы» удалили все публикации с фигуристкой и выпустили комментарий:
«По ситуации с Варварой Горобченко доводим следующее. По договоренности с Федерацией фигурного катания на коньках Волгоградской области Горобченко Варвара Вячеславовна
Факт наличия проблем с РУСАДА и допингом спортсменка Горобченко В. В. и ее представители не довели до сведения Академии фигурного катания “Ангелы Плющенко”. Во время прохождения учебно-тренировочных сборов в академии “Ангелы Плющенко” официальным тренером была Хаблова С. Г., и спортсмен совместно с ГАУ ВО ПО зимним видам спорта г. Волгоград принимал решение об участии в соревнованиях.
Академию фигурного катания “Ангелы Плющенко” спортсменка покинула задолго до вынесения решения о дисквалификации».
Представители «Ангелов» немного лукавят. В соцсетях им ничего не мешало представлять Горобченко как спортсменку Академии под руководством Липницкой, несмотря на все официальные формальности. А роковую допинг-пробу девушка сдала в апреле 2023-го, когда занималась в Москве.
Линией защиты занималась мама спортсменки. По словам Горобченко-старшей, сибутрамин попал в организм дочери случайно. Девочка выпила из загрязненного таблетками бабушки стакана — где-то мы уже слышали похожую историю.
«Еще нам не повезло, что это заседание прошло после слушаний по делу Валиевой. Они переносили, затягивали, и я поняла, что они ориентируются на решение по Камиле. Когда я услышала, что Валиевой дали четыре года, то поняла, что нам будет не меньше», — рассказала Светлана «СЭ».
Однако Академию семья фигуристки не винит и признает свою ошибку. Впрочем, Варвара уже завершила карьеру — так или иначе, в ее жизни открылась новая глава.
Анастасия Логинова