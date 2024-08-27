17-летнюю фигуристку Липницкой дисквалифицировали на 5 лет. Новый допинг-скандал в «Ангелах Плющенко»

«Еще нам не повезло, что это заседание прошло после слушаний по делу Валиевой. Они переносили, затягивали, и я поняла, что они ориентируются на решение по Камиле. Когда я услышала, что Валиевой дали четыре года, то поняла, что нам будет не меньше», — рассказала Светлана «СЭ».