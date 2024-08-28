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Губерниев о будущем избраннике Загитовой: «Алина — тот человек, который сделает настоящего мужчину из практически любого»

«Пока не нашелся мужчина, с которым я могла бы создать семью. Должно сойтись многое: правильный человек с похожими ценностями, правильное время», — призналась олимпийская чемпионка по фигурному катанию в интервью изданию theGirl.

Источник: Sports.Ru

"Я бы, честно говоря, подумал бы на эту тему так — чтобы она слепила из того, что было, а потом что было, то и полюбила. Чтобы это был хороший парень, может быть, из российской глубинки. Который под руководством Алины Загитовой превратился бы в этакого Джеймса Бонда. Поскольку она во всех смыслах великолепна. Она бы его подтянула и интеллектуально, и с точки зрения техники речи, и владения тренерским мастерством.

Он еще и строителем будет классным, будет и в шоу участвовать, и дальше, глядишь, и покорит пространство, и будет прыгать с парашютом, и полетит в космос. Алина — тот человек, который просто сделает настоящего мужчину из практически любого", — сказал Губерниев.