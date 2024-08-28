Губерниев о шоу Загитовой: «Безусловно, я буду смотреть, думаю, все человечество будет. Главное, что происходит в России, — это шоу Алины»

Поэтому это прекрасно, Алина лучшая среди нас, она и жнец, и швец, и на дуде игрец. Она блистательна. В четырех институтах учится, книги постоянно читает, у нее мощнейший интеллектуальный потенциал. Поэтому я огромный фанат Алины Загитовой, беру с нее всяческий пример и всем советую.