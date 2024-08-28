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На шоу Загитовой «Хранители времени» не продано более 2000 билетов за сутки до показа

29 августа в Казани пройдет ледовое шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию «Хранители времени». Состоятся два показа — в 15:00 и 19:00 по московскому времени.

На 18:30 28 августа на шоу не продано более 2000 билетов (на дневное шоу 1482 билета, на вечернее — 585).

Кажется, с билетами на шоу Алины Загитовой что-то не так. Заметили?