Соловьев о шоу Загитовой: «Два месяца всего было полноценной работы. Возможно, что это рекорд — те сроки, в которые оно создавалось»

Несмотря на то, что в критические часы мы что-то меняли, старались сделать лучше. Хочется перевести дух, но сегодня было здорово. Два шоу и оба с такой яркой энергией.
Обычно у меня ощущение от выступления приходит чуть позже, но повторюсь, от атмосферы на льду, доброты, тепла, есть ощущение, что получилось все очень здорово.
И опять же, два месяца всего было полноценной работы над шоу. Возможно, что это рекорд — те сроки, в которые шоу создавалось, музыка писалась уже в процессе подготовки, какие-то вещи менялись, что-то уже физически не успели подготовить, чтобы была общая масштабная картинка", — сказал Соловьев.
Я сходил на шоу Загитовой. Ну и как?