Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Соловьев о шоу Загитовой: «Два месяца всего было полноценной работы. Возможно, что это рекорд — те сроки, в которые оно создавалось»

"Мы почувствовали тепло зала, я не первый раз выступаю в Казани и как спортсмен, и с шоу сюда приезжал. Но сегодня именно была теплая семейная энергия, мы просто получали удовольствие от процесса.

Источник: Sports.Ru

Несмотря на то, что в критические часы мы что-то меняли, старались сделать лучше. Хочется перевести дух, но сегодня было здорово. Два шоу и оба с такой яркой энергией.

Обычно у меня ощущение от выступления приходит чуть позже, но повторюсь, от атмосферы на льду, доброты, тепла, есть ощущение, что получилось все очень здорово.

И опять же, два месяца всего было полноценной работы над шоу. Возможно, что это рекорд — те сроки, в которые шоу создавалось, музыка писалась уже в процессе подготовки, какие-то вещи менялись, что-то уже физически не успели подготовить, чтобы была общая масштабная картинка", — сказал Соловьев.

Я сходил на шоу Загитовой. Ну и как?