Соловьев о шоу Загитовой: «Два месяца всего было полноценной работы. Возможно, что это рекорд — те сроки, в которые оно создавалось»

И опять же, два месяца всего было полноценной работы над шоу. Возможно, что это рекорд — те сроки, в которые шоу создавалось, музыка писалась уже в процессе подготовки, какие-то вещи менялись, что-то уже физически не успели подготовить, чтобы была общая масштабная картинка", — сказал Соловьев.