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Гастроли шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» пройдут в Индии

"Гастроли нашего шоу в Индии — это большое культурное событие международного масштаба.

Источник: Sports.Ru

«История любви Шахерезады» — шоу, в котором представлены сразу несколько восточных культур: Египта, Индии, Древнего Вавилона и Персии.

История и традиции каждого региона переплетаются в постановке с современными техническими решениями, спецэффектами и видеопроекциями высочайшего уровня. Мы создаем целый сказочный мир, охватывающий зрителя целиком.

В каждом проекте Navka Show участвует команда всемирно известных фигуристов — благодаря каждому из них на льду происходит настоящая магия. Я рада, что сегодня Navka Show — это уже настоящий международный бренд", — сказала Навка.

Гастроли пройдут с 18 по 20 октября в Ахмадабаде. В главных ролях выступят Камила Валиева, Анна Щербакова и Алина Загитова, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Иван Ригини, Егор Мурашов и другие спортсмены.