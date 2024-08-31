Загитова после шоу «Хранители времени»: «Я благодарна каждому, кто принимал участие в шоу. Эта история на льду останется в моем сердце навсегда»

"Пишу со слезами на глазах ♥️
Я благодарна каждому, всем, кто принимал участие в шоу? Казань, спасибо за теплый прием! Спасибо за доверие раису Республики Татарстан, реализовать себя как продюсера! Мэру городу Казань! Спасибо Министерству спорта! Министерству культуры!
Спасибо моей огромной команде! Фигуристам, деткам, хору и каждому, кто жил этим проектом вместе со мной! Все вы ?каждый по отдельности и есть одно единое, что и помогло реализовать потрясающий проект, историю, ожившую на льду!
Конечно, я благодарю моих болельщиков, которые дают большую мотивацию и дарят свою любовь?Это взаимно).
Эта история на льду останется в моем сердце навсегда, она останется в ваших сердцах, в сердце каждого, кто пришел и увидел шоу «Хранители времени»! ?
Спасибо, Казань! Спасибо, Татарстан! Дальше больше ?
«Мы движемся вперед из года в год, историю храня» ♾, — написала Загитова.
Я сходил на шоу Загитовой. Ну и как?