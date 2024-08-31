Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Гребля
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Загитова после шоу «Хранители времени»: «Я благодарна каждому, кто принимал участие в шоу. Эта история на льду останется в моем сердце навсегда»

Шоу олимпийской чемпионки по фигурному катанию прошло в Казани 29 августа.

Источник: Sports.Ru

"Пишу со слезами на глазах ♥️

Я благодарна каждому, всем, кто принимал участие в шоу? Казань, спасибо за теплый прием! Спасибо за доверие раису Республики Татарстан, реализовать себя как продюсера! Мэру городу Казань! Спасибо Министерству спорта! Министерству культуры!

Спасибо моей огромной команде! Фигуристам, деткам, хору и каждому, кто жил этим проектом вместе со мной! Все вы ?каждый по отдельности и есть одно единое, что и помогло реализовать потрясающий проект, историю, ожившую на льду!

Конечно, я благодарю моих болельщиков, которые дают большую мотивацию и дарят свою любовь?Это взаимно).

Эта история на льду останется в моем сердце навсегда, она останется в ваших сердцах, в сердце каждого, кто пришел и увидел шоу «Хранители времени»! ?

Спасибо, Казань! Спасибо, Татарстан! Дальше больше ?

«Мы движемся вперед из года в год, историю храня» ♾, — написала Загитова.

Я сходил на шоу Загитовой. Ну и как?