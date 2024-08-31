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Дмитрий Губерниев: «Медведева комментирует блестяще, у нее отличный русский язык, хотя и не такой выдающийся, как у Загитовой»

"Женя Медведева — скромная девушка. Она не имеет 8 высших образований, как Алина Загитова. Она даже не такая талантливая, потому что, как мы знаем, Алина является актрисой, певицей, телевизионной ведущей, промоутером, продюсером.

Источник: Sports.Ru

"Женя Медведева — скромная девушка. Она не имеет 8 высших образований, как Алина Загитова. Она даже не такая талантливая, потому что, как мы знаем, Алина является актрисой, певицей, телевизионной ведущей, промоутером, продюсером. По сравнению с ней мы все просто дети малые.

Конечно, у Жени есть шанс, она комментирует блестяще, у нее отличный русский язык, хотя и не такой выдающийся, как у Алины Загитовой, он другой. Но я почему-то уверен, что она справится", — сказал Губерниев.

Евгения Медведева: «Обожаю комментировать фигурное катание. Думаю, разговоры по этому поводу мне еще предстоят».