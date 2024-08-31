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Загитова о том, как справлялась с мыслями бросить спорт: «Помогали родные и близкие, а также тренеры, которые иногда силком тащили на тренировки»

"Я не идеальна. Иногда хочется отдохнуть, и если есть возможность что-то перенести, то я вдвойне сделаю. Иногда надо себя притормаживать, чтобы сделать что-то вдвойне.

Источник: Sports.Ru

В планах — работать, совершенствоваться и идти к своей цели и ориентиру, а также быть собой", — сказала Загитова.

Также она ответила на вопрос, как справлялась с мыслями бросить фигурное катание.

"Когда ты опускаешь руки и тебе сложно, то самое легкое — это бросить. Ну и нафиг. Самое сложное — принять ошибки, осознать и пойти тем же путем.

В этих моментах мне помогали родные и близкие, а также тренеры, которые иногда силком тащили на тренировки. Благодарна, что они увидели во мне талант и поверили в меня", — добавила фигуристка.