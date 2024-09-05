Даниил Самсонов: «Преклоняюсь перед трудолюбием Загитовой. Она действительно человек слова: если хочет что-то сделать, обязательно это сделает»

— К сожалению, мне не удалось посмотреть вечернее шоу в прямом эфире, потому что в этот момент я работал, и у меня не было времени. Но поскольку все соцсети в тот день говорили только о шоу Загитовой, то я зашел на сайт Первого канала и решил посмотреть.