Евгения Медведева: «Кто-то скажет, что жестоко у нас в спорте, но у нас столько чемпионов. В Канаде система намного мягче»

Но при этом если ты там становишься чемпионом, обычно ты уже взрослый человек, когда начинаешь выигрывать в той системе, это вау. «Это Патрик Чан, ничего себе!» — а он выигрывал, когда ему было 27 лет, 28 лет, за 30 лет — он все еще катался.