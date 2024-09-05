Евгения Медведева: «Если у меня есть какая-то проблема, я прихожу к психологу, разруливаю ее. И так до следующей проблемы»

У меня в жизни много что происходит — и спорт, и медиа, и моя личная жизнь, которую я не афиширую, а в ней очень много чего происходит. И когда столько сфер начинает путаться между собой, и если где-то есть проблемки, которые нужно порешать — поступательное решение всегда мне помогает.