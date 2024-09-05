Медведева о своем ледовом шоу: «Хотим сделать так, чтобы спортсмены показывали номера, которые зритель еще не видел. Все новое»

— Еще с прошлого года к нему готовлюсь.
— Серьезно? Что-то масштабное будет.
— Да.
— Давай тогда уделим этому внимание. Без спойлеров: что, куда, во сколько и что там будет?
— «ЦСКА-Арена», 15 ноября, семь вечера, ледовое шоу в преддверии моего 25-летия.
Почему ледовое шоу? Потому что часто меня спрашивают: «Женя, а не хотела бы ты сделать свое ледовое шоу?» И это сфера, в которую я вообще никогда бы не подумала, что вступлю.
— Как режиссер-постановщик.
— Да. Понятное дело, что не я одна все делаю — у нас очень большая команда, я бы одна никогда не справилась.
Я бы никогда вообще не подумала, что вступлю в эту реку. Подумали: ну ладно, 25 лет, юбилей. Хотя люди обычно смеются — тебе что, 80 исполняется, ну куда свое юбилейное шоу в 25 лет? Насмешила.
Мы так подумали, что раз люди задаются вопросом, не хотела бы я сделать свое шоу, то, наверное, можно и попробовать. Спрос рождает предложение.
Но не стали делать ни туры, ни несколько шоу — одно-единственное 15 ноября. Снимать будем. Сейчас мы вплотную работаем над концертом, нам нужно еще несколько творческих встреч для того, чтобы сделать максимально интересно.
Будет не спектакль, будет дивертисмент — когда спортсмены по очереди выходят, показывают свои номера. И мы хотим сделать так, чтобы спортсмены показывали те номера, которые зритель еще не видел. Новые номера.
— Новое и лучшее будет. Или вообще все новое?
— Постараемся все сделать, — сказала фигуристка в подкасте Ивана Абрамова.
Теперь у Загитовой и Медведевой собственные шоу — а в чем различия?