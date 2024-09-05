Медведева о своем ледовом шоу: «Хотим сделать так, чтобы спортсмены показывали номера, которые зритель еще не видел. Все новое»

Я бы никогда вообще не подумала, что вступлю в эту реку. Подумали: ну ладно, 25 лет, юбилей. Хотя люди обычно смеются — тебе что, 80 исполняется, ну куда свое юбилейное шоу в 25 лет? Насмешила.