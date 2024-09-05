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Медведева о победе на ЧМ-2017: «Перед произвольной программой я была абсолютно стеклянная, выключенная. Вышла на похер — ну, откатаюсь»

"2017 год, Хельсинки, чемпионат мира. Я первая по короткой программе. И выиграла в итоге тот чемпионат. Вышла на шестиминутную разминку перед произвольной — и я абсолютно стеклянная. Не то чтобы я нервничала, я просто была выключенная.

Просто на тот момент я настолько хорошо каталась, что у меня не было ни нервов, ни какого-то желания что-то делать. Вышла на похер — «ну, откатаюсь». Не работает это так в спорте.

В спорте должен быть адреналин для того, чтобы хорошо. Ну, как хорошо: тогда мне надо было ставить мировой рекорд. Для того, чтобы поставить мировой рекорд, в тебе должен сидеть зверь.

А в таком состоянии невозможно поставить мировой рекорд. На шестиминутке мне было условно все равно. Но тренер же видит. «В себя приди!» — и ты вот так включаешься и идешь ставить мировой рекорд.

Мне нужно было вот это вот: Женя, в себя приди, что у тебя со взглядом стеклянным?" — сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию в подкасте Ивана Абрамова.