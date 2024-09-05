Медведева о победе на ЧМ-2017: «Перед произвольной программой я была абсолютно стеклянная, выключенная. Вышла на похер — ну, откатаюсь»

"2017 год, Хельсинки, чемпионат мира. Я первая по короткой программе. И выиграла в итоге тот чемпионат. Вышла на шестиминутную разминку перед произвольной — и я абсолютно стеклянная. Не то чтобы я нервничала, я просто была выключенная.