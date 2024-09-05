Евгения Медведева: «Когда пытаешься выучить четверной, понимаешь, что это абсолютно не заложено природой. Я долбилась об него только так»

У меня было так. И плюс еще травма. В какой-то момент я поняла, что уже неконкурентоспособна. Во-вторых, у меня очень сильно все болело, там еще и ковид начался… Вот в ковид я и сказала — все, пока, — сказала двукратная чемпионка мира.