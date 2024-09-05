Евгения Медведева: «Когда пытаешься выучить четверной, понимаешь, что это абсолютно не заложено природой. Я долбилась об него только так»

— Катайся, пожалуйста, пока ты конкурентоспособен. С каждым годом мы теряем один процент гибкости — это научный факт. И тело уже не такое подвижное. Но на Олимпиаде в Сочи была, например, Каролина Костнер, в 2014 году ей было 27 или 28.
Пока катается, пока у тебя сохраняется конкурентоспособность, когда ты все еще в состоянии делать те элементы, которые могут поднять тебя на пьедестал — почему нет? Иди катайся, это же офигенно.
— Ты почему завязала?
— Я завязала, потому что тогда уже вышли девчонки, которые четверные прыгали. Я все, что выиграла, выиграла на тройных прыжках.
— А четверной что требует дополнительно?
— Дополнительной силы, координации, гибкости — суставов, связок. Дополнительной подготовки.
Я столько лет была на тройных, и в таком взрослом возрасте — 19−20 лет — учить четверные… В этом возрасте уже для координации сложно. У тебя мозг и тело не особо понимают, что нужно сделать, чтобы скрутить четверной прыжок.
И ты уже начинаешь головой понимать, что это не совсем в биомеханике заложено нашей изначально.
— А ты пробовала?
— Конечно. Я долбилась об него только так вообще. И ты когда пытаешься его выучить уже не в маленьком, а во взрослом возрасте, ты начинаешь понимать, что это абсолютно не заложено природой. Тебе просто морально тяжело подпрыгнуть и четыре оборота скрутить в воздухе.
У меня было так. И плюс еще травма. В какой-то момент я поняла, что уже неконкурентоспособна. Во-вторых, у меня очень сильно все болело, там еще и ковид начался… Вот в ковид я и сказала — все, пока, — сказала двукратная чемпионка мира.