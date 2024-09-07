Волочкова о хейтерах Трусовой: «Да пошли они, пусть на себе крест поставят»

— На многих успешных людях пытаются ставить крест, это делают те, кто никак в жизни не состоялся и ничего не сделал. Пусть они ставят крест на себе и своих могилах, а могилы — это их никчемные души. Да кто эти люди — это не люди, это персонажи из разряда людей, которых нафиг в музей.