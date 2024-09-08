Евгения Медведева: «Фигуристы завидуют пловцам, спортивным гимнастам. У нас один-единственный шанс на Олимпийских играх, нет права на ошибку»

Все такие довольные, добрые. Ждут, когда закончится этот чемпионат мира, чтобы отдыхать. Это два таких соревнования, которые для меня были именно праздниками спорта. Настолько праздничная атмосфера — как будто на фестиваль приезжаешь, где плюс ко всему есть еще возможность выиграть чемпионат мира.