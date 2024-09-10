«Я с семи лет сама готовлю кушать». Камила Валиева — о том, чему учит фигурное катание

"Фигурное катание, мне кажется, учит всему и сразу. И причём с малых лет. Тебе 13 лет, а тебя уже жизнь учит грамотно отвечать на вопросы журналистов. Это тоже очень важно. Грамотно и с ответственностью относиться к своим тренировкам в 13 лет. Да и, в принципе, тебя фигурное катание учит самостоятельности так же, как и гимнастика, и так же, как и балет. Потому что все… Вот мне кажется, что гимнастки прям тоже такие прям самостоятельные очень. Они уже там в Новогорске живут отдельно, без мам, с 12, с 13, с 14 лет. Да и также фигуристки, у нас родители уходят на работу, и ты сам для себя.