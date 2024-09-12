СМИ: оправдывающее Валиеву заключение эксперта WADA исчезло из дела до суда

По информации источника, нанятый по запросу РУСАДА экс-директор WADA в Лозанне Марсьяль Сожи провел эксперимент перед началом судебного процесса. Специалист пришел к выводу, что частицы раскрошенной на столе таблетки, содержавшей триметазидин, могли попасть в приготовленный дедушкой Валиевой десерт и привести к положительному результату допинг-пробы. На основании заключения Сожи сторона фигуристки имела бы весомый аргумент в ее защиту.
После этого, по данным СМИ, о вердикте Сожи узнали генеральный директор WADA Оливье Ниггли и руководитель департамента разведки и расследований Гюнтер Янгер. Их переписка оказалась в распоряжении журналистов.
«Гюнтер, у нас большая проблема. Так получилось, что Сожи сделал заключение по Валиевой крайне благоприятное для нее. Если это мнение РУСАДА, то мы должны оставаться непричастными к этому. Связываться с таким заключением, которое будет использовано в суде, — это для нас очень большая проблема. Мы должны это срочно прекратить», — писал Ниггли.
В результате WADA не дало ход результатам эксперимента Сожи, дело Валиевой рассматривалось в Спортивном арбитражном суде (CAS) без него.
CAS 29 января дисквалифицировал выигравшую Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. Международный союз конькобежцев (ISU) после окончания расследования допингового дела Валиевой перераспределил медали командного турнира Игр-2022, присудив золото сборной США, серебро — японской команде, а россиянам — бронзу. CAS последовательно отклонил апелляции российской и канадской стороны на решение ISU, оставив его в силе.