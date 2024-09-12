СМИ: оправдывающее Валиеву заключение эксперта WADA исчезло из дела до суда

«Гюнтер, у нас большая проблема. Так получилось, что Сожи сделал заключение по Валиевой крайне благоприятное для нее. Если это мнение РУСАДА, то мы должны оставаться непричастными к этому. Связываться с таким заключением, которое будет использовано в суде, — это для нас очень большая проблема. Мы должны это срочно прекратить», — писал Ниггли.