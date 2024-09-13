Елизавета Туктамышева: «Комментирование — это не так сложно. Во время первых эфиров переживала, но чем больше практики, тем меньше волнения»

В целом, это не так сложно — нужно грамотно рассказывать о том, что ты и так знаешь. Люди, которые сидят за комментаторским столом, разбираются в фигурном катании, поэтому трудности не возникают. Конечно, сначала было волнительно — во время первых эфиров я по-настоящему переживала. Но чем больше практики — тем меньше волнения.