Елизавета Туктамышева: «Фигуристы идут в медиасферу, потому что есть спрос. Людям хочется, чтобы спортсмены, которых знают и любят, чаще появлялись на экранах»

Но здесь стоит учесть, что когда ты в спорте, то реагируешь более эмоционально на критику в свой адрес. Но, например, на Спортсе бывают хорошие статьи, а вот комментарии иногда задевают. Тут любой может высказать мнение и не всегда это мнение может понравиться. Но такова реальность — сейчас мнение могут высказать везде.