Туктамышева о своем шоу про фигурное катание: «Пока не знаю, буду ли продолжать. Хотела сделать что-то более глубокое, раскрывать собеседников»

Несмотря на смену формата, я получила очень хороший опыт в Off Ice Show. Я занималась этим не ради заработка или раскрутки, а чтобы попробовать себя в роли ведущей, понять, как все устроено и подходит ли мне это. Если есть идея, возможность, почему бы не реализовать?