Туктамышева о своем шоу про фигурное катание: «Пока не знаю, буду ли продолжать. Хотела сделать что-то более глубокое, раскрывать собеседников»

"У меня есть подруга сценарист и режиссер, она очень креативная. Как-то раз мы с ней созвонились — и родилась идея о шоу про фигурное катание.
Изначально была задумка приглашать фигуристов, чтобы они смотрели свои выступления — и плохие, и хорошие, а потом рассказывали о своих ощущениях, делились наблюдениями. Потому что сразу после проката спортсмену обычно задают банальные вопросы, да и после соревнования сложно оценить выступление.
А мы хотели, чтобы спортсмены порефлексировали насчет своих выступлений. Знаю, что многие не смотрят плохие прокаты, а тут бы они в студии увидели их впервые.
Задача стояла показать зрителям, что спортсмены — не стальные, что они тоже люди и могут ошибаться, переживать. А потом на контрасте разбирали бы и хорошие выступления.
Финальный вариант вышел не таким, как я ожидала. Мы сделали развлекательное шоу, а я хотела более серьезный разговор.
Несмотря на смену формата, я получила очень хороший опыт в Off Ice Show. Я занималась этим не ради заработка или раскрутки, а чтобы попробовать себя в роли ведущей, понять, как все устроено и подходит ли мне это. Если есть идея, возможность, почему бы не реализовать?
Мы с Аней, моей соведущей, созванивались перед каждым выпуском — я предлагала гостя из фигурного катания, она — из мира театра, шоу-бизнеса и музыки. Мы искали точки соприкосновения, чтобы в кадре был диалог.
После этого утверждали даты и приступали к написанию сценария. Анна его писала, я потом вносила небольшие правки. К эфирам я готовилась с преподавателем по речи, чтобы в кадре получалось более живое общение.
В итоге получился такой проект. Пока не знаю, буду ли продолжать. Я получила опыт, новые знания. Но все же поняла, что хотелось бы попробовать себя в более серьезном формате.
Мне все нравилось, но я хотела сделать что-то более глубокое, хотела раскрывать собеседников. А у нас вышло шоу.
Я пока не могу понять, нравится ли мне такой формат — с гипертрофированными эмоциями, постоянными шутками. Даже если у тебя плохое настроение, то на камеру ты должен улыбаться.
И тут я снова вернусь к разговору о тренерстве — оно мне сейчас по душе именно поэтому — там я настоящая", — написала фигуристка в колонке для Sports.
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