«Не имеет ничего общего с действительностью и является фейком». Глава РУСАДА раскритиковала статью о деле Валиевой

«Опубликованное вчера в СМИ сообщение об экспертной оценке в пользу версии спортсменки не имеет ничего общего с действительностью и является фейком. Во-первых, стандарт по тестированию и расследованиям строго обязывает стороны обеспечить конфиденциальность любой информации, во-вторых — обеспечить независимость этого расследования. Если верить вчерашней публикации, то в отношении ряда международных функционеров необходимо провести разбирательство со всеми вытекающими последствиями.



К сожалению, подобные вбросы дают новые поводы для распространения не разбирающимися в этих щепетильных вопросах журналистами и некомпетентными блогерами ложной информации, которая порочит честь и спортсмена, и антидопинговых организаций. В процессе рассмотрения этого резонансного дела мы с этим неоднократно сталкивались — например, в СМИ распространялась информация о наличии в пробе спортсменки нескольких запрещенных субстанций, что не соответствует действительности. Мы обращались с просьбой проявить уважение и этичность по отношению к спортсмену, но тщетно», — заявила Логинова, по словам которой в ходе разбирательства и стороне обвинения, и стороне защиты была предоставлена возможность провести все необходимые исследования и предоставить их результаты в поддержку позиции.