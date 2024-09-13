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«Не имеет ничего общего с действительностью и является фейком». Глава РУСАДА раскритиковала статью о деле Валиевой

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что статья агентства Associated Press о деле российской фигуристки Камилы Валиевой не соответствует действительности и является частью информационной войны.

Источник: РИА "Новости"

По информации американского СМИ, гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли обратился к главе департамента разведки и расследований агентства Гюнтеру Янгеру с просьбой прекратить расследование, которое проводит бывший директор антидопинговой лаборатории в Лозанне Марсьяль Сожи. Утверждалось, что результаты исследования могли подтвердить версию защиты Валиевой, в которой говорилось, что запрещенное вещество попало в организм спортсменки через десерт, приготовленный ее дедушкой.

«Опубликованное вчера в СМИ сообщение об экспертной оценке в пользу версии спортсменки не имеет ничего общего с действительностью и является фейком. Во-первых, стандарт по тестированию и расследованиям строго обязывает стороны обеспечить конфиденциальность любой информации, во-вторых — обеспечить независимость этого расследования. Если верить вчерашней публикации, то в отношении ряда международных функционеров необходимо провести разбирательство со всеми вытекающими последствиями.

К сожалению, подобные вбросы дают новые поводы для распространения не разбирающимися в этих щепетильных вопросах журналистами и некомпетентными блогерами ложной информации, которая порочит честь и спортсмена, и антидопинговых организаций. В процессе рассмотрения этого резонансного дела мы с этим неоднократно сталкивались — например, в СМИ распространялась информация о наличии в пробе спортсменки нескольких запрещенных субстанций, что не соответствует действительности. Мы обращались с просьбой проявить уважение и этичность по отношению к спортсмену, но тщетно», — заявила Логинова, по словам которой в ходе разбирательства и стороне обвинения, и стороне защиты была предоставлена возможность провести все необходимые исследования и предоставить их результаты в поддержку позиции.

«Возникают вопросы в отношении возможного вмешательства в процесс расследования. Согласно политике WADA в области расследований, департамент разведки и расследований агентства работает независимо от остальных подразделений агентства и тем более — президента и генерального директора WADA. В целом очевидно, что это часть информационной войны, направленной на умышленное втягивание российской стороны и, в частности, РУСАДА в очередные скандалы», — приводит слова главы Российского антидопингового агентства ТАСС.