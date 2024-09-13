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Загитова, Траньков, Щербакова и Ягудин будут освещать контрольные прокаты сборной России на Первом канале

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 14−15 сентября в Санкт-Петербурге.

Источник: Sports.Ru

"Во время контрольных прокатов сборной России на Первом канале для вас будут работать:

Снимать: олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Общаться: двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

Рассказывать: олимпийские чемпионы Анна Щербакова и Алексей Ягудин.

Комментировать: несравненный Александр Гришин.

Татьяне Анатольевне Тарасовой мы желаем крепкого здоровья! И помните: кто бы ни комментировал фигурное катание, единственное правильное мнение — это мнение Татьяны Анатольевны", — говорится в сообщении Первого канала.

Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.