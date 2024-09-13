Загитова, Траньков, Щербакова и Ягудин будут освещать контрольные прокаты сборной России на Первом канале

"Во время контрольных прокатов сборной России на Первом канале для вас будут работать:
Снимать: олимпийская чемпионка Алина Загитова.
Общаться: двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.
Рассказывать: олимпийские чемпионы Анна Щербакова и Алексей Ягудин.
Комментировать: несравненный Александр Гришин.
Татьяне Анатольевне Тарасовой мы желаем крепкого здоровья! И помните: кто бы ни комментировал фигурное катание, единственное правильное мнение — это мнение Татьяны Анатольевны", — говорится в сообщении Первого канала.
Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.