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Роднина — о заявке Загитовой на грант: глядя на сумму, аппетит у девушки хороший

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной Думы РФ Ирина Роднина прокомментировала заявку олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Алины Загитовой на грант в размере 74 798 618 рублей для ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

Источник: Чемпионат.com

Данная сумма составляет 100% от общих расходов на реализацию проекта.

«Подавать на грант может каждый. Как правило, на гранты подают те организации, у которых уже есть опыт в проведении чего-то. Глядя на сумму, я могу сказать, что аппетит у девушки хороший. Не знаю, чего ожидать от “Алых парусов”.

Я вообще шоу не смотрю и сама в них не принимала участие, поскольку занималась спортом. Я любила соревноваться, выступала на показательных, но шоу для меня — это развлекуха. А я занималась серьёзным делом. Конечно, большинство людей любит и ходит на шоу, потому что ледовое представление — это красиво. Я шоу не видела с тех времен, когда сама каталась», — приводит слова Родниной «Советский спорт».

Заявка Загитовой на грант для шоу «Алые Паруса» появилась на сайте Президентского фонда культурных инициатив. Спортсменка успела подать её в последний день приёма — 10 сентября.