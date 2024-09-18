Роднина — о заявке Загитовой на грант: глядя на сумму, аппетит у девушки хороший

«Подавать на грант может каждый. Как правило, на гранты подают те организации, у которых уже есть опыт в проведении чего-то. Глядя на сумму, я могу сказать, что аппетит у девушки хороший. Не знаю, чего ожидать от “Алых парусов”.



Я вообще шоу не смотрю и сама в них не принимала участие, поскольку занималась спортом. Я любила соревноваться, выступала на показательных, но шоу для меня — это развлекуха. А я занималась серьёзным делом. Конечно, большинство людей любит и ходит на шоу, потому что ледовое представление — это красиво. Я шоу не видела с тех времен, когда сама каталась», — приводит слова Родниной «Советский спорт».